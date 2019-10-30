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30 октября 2019, 13:16

Соболенко и Мертенс одержали первую победу в парном разряде на итоговом турнире WTA

Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото Синьхуа - БЕЛТА

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс одержали первую победу в парном разряде на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре соревнований в Красной группе белорусско-бельгийский тандем обыграл сегодня пару из китайского Тайбэя - Латиша Чан / Хаоцин Чжань - 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

В стартовом матче Арина Соболенко и Элизе Мертенс уступили голландско-немецкому тандему Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд (5:7, 6:1, 7:10), а в заключительной встрече предварительного этапа 1 ноября сыграют с венгерско-французской парой Тимея Бабош / Кристина Младенович.

В одиночном разряде сегодня пройдут поединки второго тура в Фиолетовой группе. Сначала украинка Элина Свитолина, занимающая 8-е место в мировом рейтинге, сыграет с пятой ракеткой планеты румынкой Симоной Халеп. Второй номер рейтинга WTA чешка Каролина Плишкова встретится с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, у которой 4-я позиция в мировом рейтинге.

В Красной группе встречи второго тура прошли вчера. Голландская теннисистка Кики Бертенс (10-й номер рейтинга WTA), заменившая травмированную японку Наоми Осаку (3-й номер), переиграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти - 3:6, 6:4, 6:3, а швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (7) победила чешку Петру Квитову (6) - 6:3, 1:6, 6:4.

Кики Бертенс победила Эшли Барти, Петра Квитова проиграла Белинде Бенчич на итоговом турнире WTAКики Бертенс победила Эшли Барти, Петра Квитова проиграла Белинде Бенчич на итоговом турнире WTA
После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по две лучшие спортсменки из каждого квартета.

Итоговый турнир WTA 2019 завершится 3 ноября. Его общий призовой фонд составляет $14 млн.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА

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