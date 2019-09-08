Соболенко и Мертенс выиграли женский парный разряд US Open

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами парного разряда открытого чемпионата США по теннису, обыграв в двух сетах белорусско-австралийсккий тадем Виктория Азаренко/Эшли Барти, сообщает корреспондет БЕЛТА.

Первая партия финального матча прошла в равной борьбе, но в концовке нервы оказались крепче у Арины Соболенко и Элизе Мертенс, которые победили 7:5. Во втором сете соперницы попеременно выходили вперед, Виктория Азаренко и Эшли Барти были близки, чтобы восстановить паритет - вели 5:4, но потом снова успешнее были Арина Соболенко и Элизе Мертенс, которые вновь выиграли с результатом 7:5. Для Арины Соболенко это первый титул на турнирах серии "Большого шлема".

Также впервые титул выиграла 19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску, переигравшая в решающнюем поединке одиночного разряда US Open легендарную американку Серену Уильямс - 6:3, 7:5.

В финале мужского одиночного разряда трехкратный чемпион US Open испанец Рафаэль Надаль встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым, для которого это первый в карьере финал "Большого шлема".

Победителями соревнований мужских пар стали колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фарах, обыгравшие в финальном матче аргентинско-испанский дуэт Орасио Себальос/Марсель Гранольерс - 6:4, 7:5.-0-