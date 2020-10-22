Соболенко и Мертенс вышли в 1/2 финала парного разряда на турнире в Остраве

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс пробились в полуфинал парного разряда турнира в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертьфинале белорусско-бельгийский дуэт за два часа одолел в трехсетовом матче латвийско-российский тандем Елена Остапенко / Вера Звонарева - 7:6 (7:5), 5:7, 10:8.
Завтра в поединке за попадание в полуфинал одиночного разряда соперницей Арины Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) будет испанка Сара Соррибес-Тормо (73).
В другом четвертьфинале еще одна белоруска Виктория Азаренко (14) встретится с Элизе Мертенс (21).
В 1/8 финала мужского турнира серии "Челленджер" в турецком Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) обыграл турецкого теннисиста Джема Илькеля (215) - 6:2, 6:2. В четвертьфинале белорусский теннисист будет соперничать с представителем Казахстана Дмитрием Попко (173).-0-