"Сочи" разгромил "Ростов" в матче футбольного чемпионата России

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Сочи" разгромили "Ростов" со счетом 10:1 в матче 23-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На первой минуте встречи на сочинском стадионе "Фишт" ростовчан вывел вперед 17-летний полузащитник Роман Романов, после чего хозяева 10 раз поразили ворота гостей. Хет-трик оформил Александр Кокорин, по два гола забили Антон Заболотный и Дмитрий Полоз. Такой результат встречи обусловлен тем, что ростовчане играли молодежным составом из-за того, что несколько футболистов основы заражены коронавирусом.

Также 19 июня в первом матче после возобновления российского первенства самарские "Крылья Советов" проиграли на своем поле грозненскому "Ахмату" со счетом 2:4.

Сегодня центральным поединком этого тура станет встреча московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко и лидера турнира "Зенита" из Санкт-Петербурга. Этот матч состоится на московской "ВЭБ-Арене". В составе хозяев на поле может появиться белорусский форвард Илья Шкурин, проведший за ЦСКА два матча. Также тульский "Арсенал" с белорусами Максимом Володько, Юрием Ковалевым и Валерием Громыко в составе примет на своем поле московский "Спартак". В Екатеринбурге местный "Урал", за который выступают белорусские защитники Денис Поляков и Николай Золотов, сыграет с казанским "Рубином".

Завершится 23-й тур 21 июня. Московский "Локомотив" у себя дома примет футболистов "Оренбурга", в котором играют белорусский голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится на своем поле с московским "Динамо", а "Уфа" примет гостей из "Тамбова".

Турнирное положение: "Зенит" - 50 очков, "Локомотив" - 41, "Краснодар" - 41, "Ростов" - 38, ЦСКА - 36, "Динамо" - 30, "Арсенал" - 28, "Спартак" - 28, "Уфа" - 27, "Сочи" - 27, "Урал" - 25, "Тамбов" - 25, "Оренбург" - 23, "Рубин" - 23, "Ахмат" - 23, "Крылья Советов" - 22.

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард "Зенита" Артем Дзюба, забивший 13 мячей.-0-