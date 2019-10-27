Солигорский "Шахтер" и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" и борисовский БАТЭ сыграли вничью в 26-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В конце первого тайма встречи в Солигорске Игорь Стасевич вывел гостей вперед, в начале второй половины Дарко Бодул восстановил паритет, затем Неманья Милич сделал счет 2:1 в пользу БАТЭ, а на 70-й Николай Януш установил окончательный результат - 2:2.

Результаты остальных матчей 26-го тура: "Гомель" - "Динамо" (Брест) - 1:2, "Неман" (Гродно) - "Минск" - 1:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Динамо" (Минск) - 3:3, "Слуцк" - "Славия" (Мозырь) - 0:0, "Ислочь" (Минский район) - "Дняпро" (Могилев) - 1:1, "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ" - 0:0.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 67 очков (26 матчей), БАТЭ - 58 (25), "Шахтер" - 55 (25), "Динамо" (Минск) - 46 (25), "Ислочь" - 42 (26), "Торпедо-БелАЗ" - 42 (26). Внизу турнирной таблицы, кроме завершившего сезон минского "Торпедо", "Гомель" - 20 очков (26), "Энергетик-БГУ" - 23 (26) и "Дняпро" - 24 (25).-0-