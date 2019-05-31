Солигорский "Шахтер" возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский "Шахтер" победил могилевский "Дняпро" со счетом 3:1 в домашнем матче 10-го тура и возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Солигорские футболисты открыли счет уже на 3-й минуте, когда Валерий Громыко замкнул верховую передачу с левого фланга. Однако быстро развить успех хозяева не смогли, а через 7 минут результат сравнялся - Дмитрий Подстрелов добил мяч в сетку ворот Андрея Климовича. После перерыва подопечные Сергея Ташуева стали действовать более организованно и дважды поразили ворота гостей: на 53-й минуте гол забил вышедший на замену ветеран "Шахтера" Николай Януш, а через 10 минут албанский легионер Элис Бакай установил окончательный результат - 3:1.

В стартовом поединке сегодняшнего дня футболисты "Ислочи" одолели на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ" - 1:0. Единственный мяч на счету гвинейского легионера Момо Янсане, который отличился на 81-й минуте игры. Подопечные Виталия Жуковского сумели победить, проведя почти весь матч вдесятером - на 8-й минуте с поля был удален Алексей Янушкевич.

Еще 3 матча 10-го тура состоятся 1 июня. В Минске "Энергетик-БГУ" примет "Городею", футболисты "Витебска" у себя дома сыграют с минским "Динамо", "Гомель" на своем поле будет соперничать с борисовским БАТЭ.

Лидер турнира брестское "Динамо" 2 июня будет играть в гостях у "Слуцка". В этот же день в столичном дерби "Торпедо" встретится с "Минском", а в Гродно местный "Неман" примет мозырскую "Славию".

Положение в группе лидеров: "Шахтер" - 24 очка (10 матчей), "Динамо" (Брест) - 23 (9), БАТЭ - 21 (9), "Ислочь" - 21 (10), "Торпедо-БелАЗ" - 17 (10), "Динамо" (Минск) - 16 (9). Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", у которого всего 4 очка, на балл больше у "Минска", по 6 очков в активе "Слуцка" и "Энергетика-БГУ".-0-