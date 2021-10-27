Солигорский "Шахтер" второй раз подряд стал чемпионом Беларуси

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" второй год подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в перенесенном поединке 15-го тура подопечные Алексея Баги победили в гостях футболистов "Гомеля" со счетом 3:2. Набрав 67 очков, "Шахтер" стал недосягаемым для преследователей. Первая половина встречи в Гомеле прошла с большим преимуществом хозяев, и уже на 1-й минуте их лучший бомбардир Андрей Соловей открыл счет. Гомельчане продолжали атаковать, но во второй раз поразить ворота Александра Гутора им не удалось. После перерыва гости стали действовать активнее, и на 67-й минуте игры Егор Филипенко эффектным дальним ударом восстановил паритет, а еще через 10 минут Максим Скавыш вывел "Шахтера" вперед. Оказавшись в роли догоняющих, хозяева не опустили руки, и через две минуты Вадим Побудей сравнял результат. Однако гости были настроены именно сегодня обеспечить себе первое место, и уже в компенсированное время Егор Филипенко забил победный гол.

Для солигорской команды это третье золото национального первенства - свой первый чемпионский титул "Шахтер" завоевал в 2005 году, а затем выиграл чемпионат в 2020 году.

Турнирное положение: "Шахтер" - 67 очков (26 матчей), БАТЭ - 58 (27), "Динамо" (Минск) - 57 (27), "Гомель" - 52 (27), "Рух" - 52 (27), "Динамо" (Брест) - 37 (27), "Витебск" - 34 (27), "Ислочь" - 34 (27), "Неман" - 30 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 30 (26), "Минск" - 29 (26), "Энергетик-БГУ" - 29 (27), "Слуцк" - 28 (27), "Славия" - 27 (26), "Сморгонь" - 16 (27), "Спутник" - 7 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 18 мячей, на гол меньше в активе Андрея Соловья.

В конце этой недели состоятся еще два перенесенных поединка:

30 октября

"Торпедо-БелАЗ" - "Славия".

31 октября

"Минск" - "Шахтер".

Игры 28-го тура пройдут 5-7 ноября.-0-