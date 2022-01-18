Соревнования по лыжным гонкам прошли в "Раубичах"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" сегодня состоялись соревнования по лыжным гонкам. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В соревнованиях, организованных Минской межтерриториальной организационной структурой БФСО "Динамо", участвовали представители 16 ведомств. Команды, состоящие из 5 человек, соревновались в скорости на лыжероллерной трассе. Соревнования проводились по действующим правилам лыжных гонок в 4 номинациях: 2 спортсмена в возрасте до 30 лет и 1 спортсмен в возрасте от 30 до 40 лет - дистанция 6 тыс. м, 1 спортсмен старше 40 лет и 1 женщина - 3 тыс. м.

По итогам проведения турнира командные места распределились следующим образом: 1-е место - Минское областное управление МЧС, 2-е место - Минское городское управление МЧС и 3-е место - ГПК .

Также ГУВД Мингорисполкома и ММОС БФСО "Динамо" проведели совместные соревнования по лыжным гонкам. В первенстве приняли участие 12 команд из различных подразделений столичной милиции. Команды состояли из трех человек: мужчина старше 40 лет, мужчина до 40 лет и женщина. Для каждой номинации была предусмотрена своя дистанция. Мужчины старше 40 лет соревновались на дистанции 2500 м, на дистанции 6000 м шла борьба мужчин в возрасте до 40 лет, женщины преодолевали дистанцию в 2500 м.

В результате среди женщин 1-е место у Кристины Чепыжовой из ОМОН, 2-е место у Марины Подметенной из Московского РУВД, 3-е место - у Дарьи Цивинской из Первомайского РУВД. В состязаниях мужчин до 40 лет 1-е место занял Владимир Миклашевский из ОМОН, 2-е место - Роман Лосев из ОМОН и 3-е место - Денис Челядинский из Первомайского РУВД.

Среди мужчин старше 40 лет 1-е место занял Александр Мельников из ОМОН, 2-е место - Владимир Синяк из Московского РУВД, 3-е место - Валерий Панасюк из Центрального РУВД.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом: 1-е место у команды ОМОН, 2-е место - у команды Московского РУВД и 3-е место у команды Первомайского РУВД.-0-