27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по толканию ядра пройдут возле столичного Дворца спорта 28 июля. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики Анна Каминская.

"Для популяризации легкой атлетики возле столичного Дворца спорта 28 июля пройдут состязания в толкании ядра, где выступят 19 атлетов: девять девушек и 10 парней. В числе прочих примут участие в турнире лидер сезона в мире Алена Дубицкая и один из ведущих спортсменов Алексей Ничипор", - сказала Анна Каминская. По ее словам, мероприятие пройдет в формате городского шоу. Кроме захватывающей борьбы в секторе зрителей ждут конкурсы и водное шоу от МЧС. После церемонии награждения, в 21.40, состоятся файер-шоу и салют.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский ранее журналистам отмечал, что Кубок Беларуси по легкой атлетике показал высокие результаты спортсменов. "Это был подводящий старт. Впереди нас ждет чемпионат Беларуси, где, уверен, мы увидим яркое противостояние легкоатлетов", - добавил он.

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона для легкоатлетов станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-