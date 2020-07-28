Соревнования по толканию ядра торжественно открылись в Минске

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по толканию ядра сегодня торжественно открылись в Минске. Церемония прошла возле Дворца спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Во вступительном слове председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский отметил, что спортсмены сейчас переживают непростые времена. "Мы все с грустью приняли новость о переносе Олимпийских игр, поэтому чемпионат страны был назначен именно на сроки главного старта четырехлетия. Это сделано, чтобы мы проверили себя, сверили часы и к следующему году без форс-мажоров готовились к завоеванию самых высоких мест и медалей на Играх. Я верю, что сегодня будут показаны результаты мирового уровня", - сказал он.

В торжественной церемонии приняли участие представители руководства Министерства спорта и туризма.

Соревнования проводятся для популяризации легкой атлетики. Всего выступают 19 атлетов: 9 девушек и 10 парней. В числе прочих примут участие в турнире лидер сезона в мире Алена Дубицкая и один из ведущих спортсменов Алексей Ничипор.

Мероприятие проходит в формате городского шоу. Для зрителей также запланированы конкурсы и водное шоу от МЧС. После церемонии награждения состоятся файер-шоу и салют.

Вадим Девятовский ранее отмечал в беседе с журналистами, что Кубок Беларуси по легкой атлетике показал высокие результаты спортсменов. "Это был подводящий старт. Впереди нас ждет чемпионат Беларуси, где, уверен, мы увидим яркое противостояние легкоатлетов", - добавил он.

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона для легкоатлетов станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-