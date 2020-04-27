Соревнования в толкании ядра пройдут в Беларуси 30 апреля

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования в толкании ядра запланированы в Беларуси на 30 апреля, их онлайн-трансляция начнется в 18.00, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

"Складывающаяся ситуация, вызванная пандемией COVID-19, повлияла не только на календарь, но и на тренировочный процесс во многих странах. У белорусских легкоатлетов есть возможность продолжать свою подготовку и, конечно, они ее не упускают. 30 апреля в 18.00 состоятся первые в нашей стране официальные соревнования по толканию ядра в режиме онлайн", - отметили в пресс-службе.

Состязания будут представлять собой две дуэли, в которых примут участие ведущие толкатели ядра Беларуси в разных возрастных категориях. У каждого из участников есть право на выполнение шести попыток, по итогам которых будет определен победитель в каждой из пар.

Пройдут соревнования в местах тренировок легкоатлетов - в Витебске и Бресте. За выступлениями спортсменов можно будет наблюдать на YouTube-канале БФЛА AthleticsBY.-0-