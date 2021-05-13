Сорок городов Японии отказались принимать олимпийских спортсменов из-за COVID-19

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые японские города отказались принимать олимпийских спортсменов из-за обострения ситуации с COVID-19. Местные власти боятся, что будут перегружены медицинские учреждения на фоне четвертой волны коронавирусной инфекции, сообщает Reuters со ссылкой на японскую газету Nikkei.

Сорок из более чем 500 городов, зарегистрированных для приема международных участников, решили не принимать спортсменов в тренировочные лагеря и отменить культурные обмены перед Олимпиадой.

Другие регионы, которые должны были принимать спортсменов, также сильно пострадали, в том числе восточная префектура Чиба, где сборная США по легкой атлетике должна была организовать тренировочный лагерь. Префектура сообщила, что команда отменила эти планы.

Некоторые муниципалитеты выразили обеспокоенность по поводу того, как справится японская медицинская система, если Игры превратятся в масштабное мероприятие, а профсоюз из около 100 врачей призвал правительство отменить Игры, заявив, что система здравоохранения рухнет, если они начнутся.

Широ Хасэгава, чиновник из города Окуидзумо, сказал, что они не смогут принять у себя хоккейную команду из Индии для тренировок перед Играми.

Иностранные спортсмены также не будут участвовать в тестовых соревнованиях по велосипедному мотокроссу на Олимпийских играх.

Чтобы предотвратить вспышку вируса во время мероприятия, Япония готовится предложить вакцинацию примерно 2,5 тыс. олимпийским и паралимпийским спортсменам и вспомогательному персоналу.

12 мая в Японии зафиксировано более чем 7 тыс. новых случаев, из которых 969 - в Токио. По данным правительства, 13 мая в северной префектуре Хоккайдо, где будут проходить Олимпийские игры, подтверждены рекордные 712 случаев коронавируса.

Олимпийские игры в Токио были отложены в прошлом году и должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-