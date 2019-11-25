Состязания по самбо в честь 20-летия Союзного государства пройдут в Сочи 7 декабря

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Турнир "Кубок Союзного государства по самбо", посвященный 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, пройдет 7 декабря в Сочи на арене "Ледяной куб", сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Участники соревнований - 16 лучших самбистов в абсолютной весовой категории, чемпионы мира и Европы из России, Беларуси, Грузии, Румынии, Франции, Сербии, Латвии, Молдовы, Монголии, Казахстана и других стран, - отметили в Постоянном комитете. - Во время турнира легендарные самбисты проведут мастер-классы, встречи с юными спортсменами, фото- и автограф-сессии".

Самбо - борьба, которая собрала в себе самые эффективные приемы и техники национальных единоборств народов СССР, а также других стран. "Самбо получило признание Международного олимпийского комитета в 2018 году. На первом этапе - временное, в дальнейшем этот вид борьбы должен войти в постоянную программу, что может произойти уже в 2024 году на Олимпиаде в Париже", - добавили в Посткоме.

Организаторами турнира выступают ассоциация спортсменов "Мы родом из самбо" при поддержке Международной и Всероссийской федераций самбо, администраций Краснодарского края и города Сочи.-0-