Состоялись матчи 2-го тура Stalitsa Futsal School Cup

Как сообщили БЕЛТА организаторы, в субботу, 30 ноября, в Минске прошли матчи 2-го тура детского межшкольного турнира по мини-футболу Stalitsa Futsal School Cup.
Турнир является официальным спортивным соревнованием и реализуется под эгидой молодежного спортивного общественного объединения "Мини-футбольный клуб "Столица", Ассоциации "Белорусская федерация футбола", комитета по образованию Мингорисполкома и государственного учреждения "Минский городской центр физического воспитания и спорта учащейся молодежи" комитета по образованию Мингорисполкома. Впервые турнир прошел в 2017-м.
В 2019 году в соревнованиях принимают участие 24 учреждения общего среднего образования столицы. Участие для команд является бесплатным. Команды разделены на 4 группы и сыграют между собой по круговой системе. Лучшая команда из каждой группы получит право сыграть в финале. Все матчи будут сопровождаться профессиональным судейством, фоторепортажами и рекламными мероприятиями.
Проект является некоммерческим и направлен на физическое, духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие массового детского мини-футбола в Минске, организацию досуговой деятельности.
Положение команд в группах после 2-го тура:
Группа A
Средняя школа № 97 6 очков
Гимназия № 38 6 очков
Средняя школа № 9 6 очков
Средняя школа № 204 0 очков
Средняя школа № 19 0 очков
Средняя школа № 95 0 очков
Группа B
Средняя школа № 6 6 очков
Гимназия № 59 6 очков
Средняя школа № 25 6 очков
Средняя школа № 134 3 очка
Средняя школа № 19 0 очков
Средняя школа № 95 0 очков
Группа C
Средняя школа № 26 6 очков
Средняя школа № 56 4 очка
Средняя школа № 15 4 очка
Гимназия № 3 3 очка
Средняя школа № 215 0 очков
Средняя школа № 121 0 очков
Группа D
Гимназия № 7 6 очков
Средняя школа № 145 6 очков
Средняя школа № 141 3 очка
Средняя школа № 187 3 очка
Средняя школа № 110 0 очков
Средняя школа № 197 0 очков
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