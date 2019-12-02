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02 декабря 2019, 15:15

Состоялись матчи 2-го тура Stalitsa Futsal School Cup

Как сообщили БЕЛТА организаторы, в субботу, 30 ноября, в Минске прошли матчи 2-го тура детского межшкольного турнира по мини-футболу Stalitsa Futsal School Cup.

Турнир является официальным спортивным соревнованием и реализуется под эгидой молодежного спортивного общественного объединения "Мини-футбольный клуб "Столица", Ассоциации "Белорусская федерация футбола", комитета по образованию Мингорисполкома и государственного учреждения "Минский городской центр физического воспитания и спорта учащейся молодежи" комитета по образованию Мингорисполкома. Впервые турнир прошел в 2017-м.

В 2019 году в соревнованиях принимают участие 24 учреждения общего среднего образования столицы. Участие для команд является бесплатным. Команды разделены на 4 группы и сыграют между собой по круговой системе. Лучшая команда из каждой группы получит право сыграть в финале. Все матчи будут сопровождаться профессиональным судейством, фоторепортажами и рекламными мероприятиями.

Проект является некоммерческим и направлен на физическое, духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие массового детского мини-футбола в Минске, организацию досуговой деятельности.

Положение команд в группах после 2-го тура:

Группа A

Средняя школа № 97 6 очков

Гимназия № 38 6 очков

Средняя школа № 9 6 очков

Средняя школа № 204 0 очков

Средняя школа № 19 0 очков

Средняя школа № 95 0 очков

Группа B

Средняя школа № 6 6 очков

Гимназия № 59 6 очков

Средняя школа № 25 6 очков

Средняя школа № 134 3 очка

Средняя школа № 19 0 очков

Средняя школа № 95 0 очков

Группа C

Средняя школа № 26 6 очков

Средняя школа № 56 4 очка

Средняя школа № 15 4 очка

Гимназия № 3 3 очка

Средняя школа № 215 0 очков

Средняя школа № 121 0 очков

Группа D

Гимназия № 7 6 очков

Средняя школа № 145 6 очков

Средняя школа № 141 3 очка

Средняя школа № 187 3 очка

Средняя школа № 110 0 очков

Средняя школа № 197 0 очков

Информационный партнер Stalitsa Futsal School Cup – Белорусское телеграфное агентство

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