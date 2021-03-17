Состоялись матчи второго тура финального этапа "Кожаного мяча"

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня продолжились матчи финального этапа республиканских футбольных соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результаты второго игрового дня:

Мальчики

Младшая группа (2010-2011 г.р.)

"Гайна" (Минская обл.) - "Партизан" (Минск) - 2:7,

"Спартак" (Минск) - "Юниоры" (Гомельская обл.) - 2:2,

"Поставы" - "Жабинка" - 7:3,

"Юность" (Гродненская обл.) - "Птичь" (Могилевская обл.) - 11:2.

Средняя группа (2008-2009)

"Сатурн" (Минская обл.) - "Фрунзенец" (Минск) - 1:8,

"Олимпия" (Минск) - "Полесье" (Гомельская обл.) - 1:0,

"Лиозно" - "Витовт" (Брестская обл.) - 1:4,

"Медведи" (Гродненская обл.) - "Торпедо" (Могилев) - 8:6.

Старшая группа (2006-2007)

"Легионер Жодино" - "Партизан" (Минск) - 2:5,

"Сябры" (Минск) - "Юниоры" (Гомельская обл.) - 4:2,

"Юность" (Витебская обл.) - "Полесье" (Брестская обл.) - 0:7,

"Алмаз" (Гродно) - "Ветразь" (Могилевская обл.) - 12:2.

Девочки (2009-2011)

"Городея" - "Олимпия" (Минск) - 3:15,

"Орлята" (Минск) - "Метеоры" (Гомель) - 6:2,

"Шумилино" - "Комета" (Брестская обл.) - 3:0,

"Надежда" (Гродненская обл.) - "Торпедо" (Могилев) - 10:1.

После финиша группового этапа 19 марта пройдут стыковые матчи за итоговые места.

Этот финальный турнир должен был состояться в сентябре прошлого года, но в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на март 2021 года. В соревнованиях принимают участие только ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Традиционно организаторами соревнований выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-

ФОТОФАКТ: Финальный этап "Кожаного мяча" принимает Футбольный манеж в Минске В Футбольном манеже в Минске проходит финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба.