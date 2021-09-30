Современная площадка для воркаута открылась в минском микрорайоне Михалово-2

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие воркаут-площадки в рамках проекта "Спорт для всех", инициатором которого является Президентский спортивный клуб, состоялось сегодня в столичном микрорайоне Михалово-2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На ней жители города в любое время смогут не только позаниматься на открытом воздухе воркаутом на различных турниках и специальном оборудовании, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола.

"Сегодня в рамках проекта "Спорт для всех", который реализуется Президентским спортивным клубом при содействии местных распорядительных органов власти, открывается третья в республике воркаут-площадка. Ранее подобные объекты появились в Борисовском и Сморгонском районах. Вы видите, какое большое количество детей присутствует сейчас на празднике. Но мы знаем, что сюда каждый вечер приходит заниматься спортом немало любителей здорового образа жизни различных возрастов. Мы не захотели ограничиваться стандартным оборудованием и приняли предложение подрядчиков сделать еще и площадку для такой игры, как урбанбол. Все объекты оборудованы мягким бесшовным покрытием, которое уменьшает возможность травмирования. Думаю, что у проекта прекрасные перспективы. На сегодняшний день с Минским городским и областным исполнительными комитетами обсуждаются вопросы по перспективам его дальнейшей реализации. Планируем, что будут возводиться не только воркаут-площадки, но и сооружения для занятий другими видами спорта. Этим "Спорт для всех" и интересен", - отметил, общаясь с журналистами, помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров.

Помимо руководства Президентского спортивного клуба поприветствовали жителей столичного микрорайона первый заместитель главы администрации Московского района Минска Александр Ермолович, руководители организаций спортивной сферы Московского района столицы.

Во время праздника прошли показательные выступления, мастер-классы, спортивные конкурсы, победители которых были награждены специальными призами от Президентского спортивного клуба.

"Спорт для всех" - новый республиканский социальный проект Президентского спортивного клуба по поддержке спорта и здорового образа жизни в Республике Беларусь. Реализация проекта подразумевает строительство комплексных и комфортных площадок по Street Workout, на которых будет удобно выполнять широкий набор упражнений как подросткам, так и взрослым, в том числе с ограниченными физическими возможностями (параворкаут). В рамках проекта планируется открытие площадок как для занятий воркаутом, так и другими видами спорта (баскетбол, мини-футбол и др.).

Цель и основная идея проекта - спорт, доступный каждому, независимо от социального статуса и финансовых возможностей.-0-

Сергей Дубровский и Александр Ермолович

Фото Сергея Шелега