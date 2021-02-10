Спортсменам на Играх в Токио нужно будет сдавать тест на COVID-19 каждые четыре дня

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио, должны будут сдавать тест на коронавирус не реже одного раза в четыре дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень правил для атлетов, опубликованный Международным олимпийским комитетом.

Отмечается, что периодичность ПЦР-тестирования будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Проверки предполагается осуществлять в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Если спортсмен проживает вне этих объектов, ему придется воспользоваться выделенным спецтранспортом, чтобы сдать анализы. Отследить результаты теста можно будет через специальное приложение для смартфона.

При обнаружении заражения информировать других атлетов будут незамедлительно через другое приложение для отслеживания контактов с инфицированными, которое не хранит личных данных, а лишь предупреждает о потенциальном риске. Оно используется в Японии с лета прошлого года и обязательно для установки среди тех, кто приедет на Олимпиаду в Токио.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.-0-