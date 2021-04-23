Спортсменам после завершения карьеры важно помочь с выбором профессии - Хоркина

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменам, которые завершили активную карьеру, важно помочь с выбором профессии и адаптацией к условиям в новой жизни. Такое мнение высказала почетный гость Первого национального форума спортсменов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Спортсменам, которые завершили активную карьеру, важно помочь с выбором профессии и адаптацией к условиям в новой жизни. Очень хорошо, что у современных атлетов есть возможность посещать семинары, посвященные этой проблеме, и учиться строить свое будущее у квалифицированных специалистов, а не действовать методом собственных проб и ошибок, как это было раньше", - сказала она.

Также титулованная гимнастка отметила, что не стоит стесняться получать новые знания и идти вперед, строя успешную карьеру. "Если есть необходимость учиться, чтобы добиться успеха вне спорта, не надо стесняться пополнить багаж знаний. Как говорил мой тренер, если заблудилась, то стоит трижды спросить, в каком направлении двигаться. Мы с удовольствием ждем в стенах Российского международного олимпийского университета в Сочи новых студентов из Беларуси, которым предстоит получить там образование. Я тоже еще туда вернусь и с удовольствием буду вновь поглощать знания от компетентных специалистов, настоящих профессионалов", - сказала Светлана Хоркина.

После завершения форума атлетов, все его участники получат сертификаты РМОУ международного образца, подтверждающие участие в образовательном семинаре в объеме 16 часов. Организаторами мероприятия выступили Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и Российский международный олимпийский университет.-0-