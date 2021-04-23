Первый национальный форум атлетов стартовал в Минске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный форум атлетов начал работу сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии, которое проходит в форме интерактивного обучающего семинара конференции с элементами экспертной дискуссии, принимают участие около 170 человек - чемпионов и призеров Олимпиад, известных отечественных спортсменов, тренеров, руководителей и представителей организаций физической культуры и спорта Республики Беларусь.

Главная тема проекта - социализация профессиональных спортсменов после окончания активных выступлений и использование их потенциала в качестве работников и активных членов общества.

В течение двух дней участники проведут ряд образовательных мероприятий, направленных на приобретение новых знаний в области управления карьерой и формирование у них практических умений применять инструменты, направленные на построение успешной карьеры и продвижение личного бренда после завершения активных выступлений в спорте.

Также в рамках форума пройдут выборы в комиссию спортсменов НОК Беларуси. Кандидатами номинированы 20 человек, из которых лишь 10 смогут войти в состав комиссии. За кандидатов будут голосовать только спортсмены - участники мероприятия.

"На этом форуме впервые собрались как действующие спортсмены, так и те, кто уже завершил карьеру. Уверен, для всех вас это будет полезный обмен опытом. Рано или поздно спортсменам приходится заканчивать карьеру. Как правильно построить свою жизнь после этого шага, поделятся опытные наставники. В нашей стране уделяется большое внимание как действующим, так и легендарным спортсменам. Вы служите примером для нашего подрастающего поколения, которое, глядя на вас, учится не только тому, как достигать вершин в большом спорте, но и как найти себя в жизни после завершения карьеры", - отметил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, приветствуя участников форума.

Виктор Лукашенко

Почетными гостями мероприятия стали ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белорусов, наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья, управляющий партнер агентства по спортивному маркетингу Newman Sport, сооснователь международных соревнований по триатлону IRONSTAR и фестиваля бега ROSA RUN Владимир Волошин, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, бизнес-лидер с 20-летним опытом работы в области управления человеческими ресурсами Марина Починок, двукратный бронзовый призер Игр-2006 и 2014 по конькобежному спорту Екатерина Лобышева. Модератором дискуссии выступил известный российский комментатор Георгий Черданцев.

После завершения семинара все участники получат сертификаты РМОУ международного образца, подтверждающие участие в образовательном семинаре в объеме 16 часов. Организаторами форума выступили Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и Российский международный олимпийский университет.-0-

Лев Белорусов

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Фото Андрея Покумейко