Спортсменки "Минска" победили "Ритм" в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки "Минска", обыграв гродненский "Ритм" со счетом 3:2, вышли вперед в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый матч серии за золотые медали чемпионата Беларуси проходил без явного преимущества одной из команд. Столичные хоккеистки, выступавшие в роли хозяек площадки, атаковали чуть больше. Их соперницы из Гродно сделали ставку на острые контратаки.

"Минск" сумел открыть счет силами Виктории Сидоровой на 6-й минуте матча. Гродненские хоккеистки ответили результативным выпадом спустя 14 минут: усилия своих подруг по команде завершила точным броском Ольга Шинтарь. Затем команды осторожничали, не спеша заявить о своем преимуществе. Но на 43-й минуте минчанкам удалось использовать шанс, когда они получили право на угловой. Ольга Скиба, оказавшись в выгодной для броска ситуации, не промахнулась. Гродненчанки ответили спустя несколько минут - Наталья Мазырко вновь вернула течение матча в ничейную гавань. Равновесие продержалось до того момента, как Виктория Сидорова на 53-й минуте оказалась в нужное время в нужном месте и заставила капитулировать вратаря гродненчанок - 3:2.

Финальная серия чемпионата Беларуси будет сыграна до трех побед. Следующий матч пройдет 24 июля в Минске. В Гродно команды встретятся 27 июля. При необходимости четвертый поединок серии также будет сыгран в городе над Неманом 28 июля. Если и после этих матчей ни одна из команд не одержит три виктории, решающий матч будет сыгран 31 июля в столице.-0-