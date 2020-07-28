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Спорт
28 июля 2020, 19:54

Спортсменки "Минска" выиграли золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Фото Белорусской федерации хоккея на траве
Фото Белорусской федерации хоккея на траве

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки "Минска" выиграли золотые медали на чемпионате Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертом матче финальной серии до трех побед ХК "Минск" преодолел сопротивление гродненского "Ритма" и выиграл со результатом 4:2. Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу подопечных Николая Санковца.

В отличие от третьего матча серии, который завершился буллитами, на этот раз минчанки с самого начала взяли инициативу в свои руки и заслуженно праздновали успех. В рядах столичной дружины отличились Ольга Куровская, Наталья Штин, Анастасия Сыс и Юлия Юбко. У хозяек площадки взятие ворот оформили Юлия Курганская и Ольга Хомко.

Накануне смолевичская "Виктория" победно завершила трехматчевую серию за бронзу, оставив на четвертой позиции барановичский "Текстильщик-БарГУ".

Смолевичская "Виктория" стала бронзовым призером чемпионата Беларуси по хоккею на травеСмолевичская "Виктория" стала бронзовым призером чемпионата Беларуси по хоккею на траве
В очередном матче серии за 3-е место "Виктория" обыграла барановичский "Текстильщик-БарГУ" со счетом 6:3.

Впереди у команд розыгрыш Кубка Беларуси, который пройдет 3-5 августа в Барановичах на стадионе "Дубово-спорт". В первый день состязаний сыграют "Текстильщик-БарГУ - "Минск" (начало встречи в 16.00) и "Виктория" - "Ритм" (18.00). 4 августа силами померяются "Ритм" - "Минск" (16.00) и "Виктория" - "Текстильщик-БарГУ" (18.00). В заключительный день состязаний пройдут матчи "Текстильщик-БарГУ" - "Ритм" (10.00) и "Виктория" - "Минск" (12.00).-0-

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