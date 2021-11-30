Спортсменки Могилевской области первенствовали в Кубке Беларуси по женской борьбе

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки Могилевской области первенствовали в командном зачете Кубка Беларуси по женской борьбе, который завершился в РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительницы набрали 210 очков. Второе место занял коллектив Гродненской области - 184 очка. Третье место у спортсменок Гомельской области - 142 очка.

В личном первенстве обладательницами почетного трофея стали Яна Костунова (50 кг; Буда-Кошелево), Виктория Волк (53 кг), Алеся Гетманова (55 кг), Мария Гулида (57 кг; все - Бобруйск), Анастасия Гучок (59 кг; Минск), Вероника Иванова (62 кг; Могилев), Ксения Тереня (65 кг; Минск), Татьяна Леоненкова (68 кг; Могилев), Ксения Потапович (72 кг; Минск) и Ольга Павлюченко (76 кг; Обухово).-0-