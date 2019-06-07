Спортсмены из России примут участие во всех видах спорта II Европейских игр в Минске

7 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, входящих в программу II Европейских игр в Минске, сообщили БЕЛТА в Олимпийском комитете России.

В состав команды на II Европейские игры, утвержденный накануне исполкомом Олимпийского комитета России, включены 225 спортсменов. В их числе пять олимпийских чемпионов: Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьева (борьба), Алексей Алипов (стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачева (художественная гимнастика). На роль знаменосца сборной России рекомендован заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по самбо, победитель Европейских игр 2015 года в Баку Артем Осипенко.

В состав команды России вошли 101 женщина и 124 мужчины из 47 регионов страны. Наибольшее представительство у Москвы (54 человека) и Санкт-Петербурга (31), а также Московской области и Краснодарского края. 52 спортсмена носят звание заслуженных мастеров спорта, 101 человек - мастера спорта международного класса.

Средний возраст команды - 26,2 года. Самая молодая - 16-летняя Анастасия Паршина (спортивная акробатика), самый возрастной - олимпийский чемпион 2004 года по стендовой стрельбе Алексей Алипов (43 года).

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград.-0-