13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спринтер Сергей Пустобаев первенствовал на чемпионате Беларуси по легкой атлетике в помещениях, который завершается в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из Гродненской области с личным рекордом 21,72 сек. не знал равных на дистанции 200 м. На второй позиции итогового протокола завершил выступление Максим Богдан из сборной Брестской области - 21,85 сек. Третье место занял более известный по выступлениям в барьерном беге Виталий Парахонько с результатом - 22,10 сек.

Решающий забег на 200 м у женщин принес золото турнира Янине Рапеко из Брестской области (24,45 сек.), также переписавшей персональное достижение. Второе место у Янины Луценко из Минской области - 24,46 сек. Третья позиция осталась за Юлией Близнец, выступающей за команды Могилевской и Гомельской областей, - 24,66 сек.

Сергей Карпов из Могилевской области, показав итоговый результат 1 мин. 53,53 сек., выиграл золото на дистанции 800 м у мужчин. Серебро у атлета из Гродненской области Артема Калачева - 1 мин. 53,91 сек. Бронзовая медаль досталась Алексею Никифоренко из Витебской области - 1 мин. 53,93 сек.

В тройном прыжке у мужчин не было равных атлету из Могилевской области Максиму Нестеренко, который в лучшей попытке показал результат 16 м 64 см. Легкоатлет из Брестской области Егор Чуйко выиграл серебро и установил личный рекорд - 15 м 89 см. Замкнул тройку сильнейших Марк Мажейка из Минской области - 15 м 44 см.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях стал для его участников шансом отобраться в команду, которая выступит на чемпионате Европы в Торуни (Польша).

Призовой фонд турнира, учрежденный Белорусской федерацией легкой атлетики, составляет Br35 тыс.-0-

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