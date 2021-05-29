"Спутник" не удержал победу над "Неманом" в матче чемпионата Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Речицкий "Спутник" не смог удержать победу над гродненским "Неманом" в гостевом матче 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого тайма дебютанты высшей лиги выигрывали со счетом 2:0, благодаря точным ударам Арсения Концедайлова (с пенальти) и Максима Санца. Во второй половине хозяева бросились отыгрываться и сначала Седрик Куодио сократил разрыв, а потом полузащитник "Спутника" Вадим Курлович отправил мяч в свои ворота - ничья 2:2.

Ранее лидеры турнира футболисты солигорского "Шахтера" одержали 11-ю викторию кряду, одолев в Жодино местное "Торпедо-БелАЗ" со счетом 1:0. Победный гол на 28-й минуте встречи забил лучший бомбардир турнира Дембо Дарбо, для которого это 11-й гол.

Идущий вторым БАТЭ принимал на поле "Борисов-Арены" мозырскую "Славию" и добился победы с крупным счетом 3:0. Голевой дубль в этой игре оформил лидер атак борисовчан Максим Скавыш, отличившийся на 18-й и 58-й минутах, а еще один мяч в концовке первого тайма забил узбекский полузащитник Шахбоз Умаров.

Заключительные поединки 11-го тура состоятся 30 мая: "Гомель" - "Минск", "Слуцк" - "Ислочь" (Минский район), "Динамо" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск).

Вчера столичное "Динамо" уступило на своей арене гостям из брестского "Руха" со счетом 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил Денис Лаптев, отличившийся на 55-й минуте. "Витебск" разгромил на своем поле одного из аутсайдеров высшей лиги "Сморгонь" - 5:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Матвеенко.

Положение команд: "Шахтер" - 33 очка, БАТЭ - 26, "Рух" - 21, "Динамо" (Минск) - 20, "Гомель" - 18, "Витебск" - 18, "Динамо" (Брест) - 17, "Торпедо-БелАЗ" - 15, "Ислочь" - 13, "Минск" - 13, "Энергетик-БГУ" - 9, "Славия" - 8, "Слуцк" - 7, "Неман" - 7, "Сморгонь" - 4, "Спутник" - 4.-0-