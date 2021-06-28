Стал известен квалификационный период на ЧМ по легкой атлетике-2022 в США

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен квалификационный период на чемпионат мира по легкой атлетике-2022, который пройдет в США, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В некоторых дисциплинах можно выполнить квалификационные нормативы для участия в стартах, которые пройдут с 15 по 24 июля 2022 года. Например, с 30 ноября 2020 по 29 мая 2022 года такая возможность есть у марафонцев и в спортивной ходьбе на 35 км. Атлеты, специализирующиеся на беге 10000 м, ходьбе на 20 км, а также в эстафетах и многоборье, могут оформить участие в планетарном форуме, показав необходимый для этого результат с 27 декабря 2020 года по 26 июня 2022 года.

"В связи с переносом даты всемирного форума квалификационный период для большинства видов должен был начаться 27 июня 2021 года. 27 июня это воскресенье, в которое у многих стран проходят национальные чемпионаты, а спортсмены нацелены выполнять олимпийские нормативы. Чтобы предоставить всем атлетам равные права, Всемирная легкоатлетическая ассоциация приняла решение о переносе начала периода на 28 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, квалификационные требования на попадание в число участников чемпионата мира-2022 в остальных видах можно выполнить с 28 июня 2021 года по 26 июня 2022 года. Таблица с нормативами доступна на официальном сайте Белорусской федерации легкой атлетики.-0-