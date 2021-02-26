Стал известен состав сборной Беларуси на ЧЕ-2021 по легкой атлетике в помещении

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно, кто представит Беларусь на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который с 4 по 7 марта пройдет в Торуни (Польша), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В стартах мужчин за медали поспорят: Виталий Парахонько (60 м с барьерами), Юрий Заболотный, Денис Близнец, Максим Богдан (все - 60 м), Дмитрий Карпук (толкание ядра), Максим Недосеков (прыжки в высоту), Владислав Булахов (прыжки в длину), Максим Нестеренко (тройной прыжок), Максим Андралойть (семиборье).

В соревнованиях женщин ставка тренерского штаба команды сделана на следующих спортсменок: Эльвира Герман, Светлана Парахонько, Руслана Рашкован (все - 60 метров с барьерами), Кристина Тимановская (60 м), Анна Михайлова, Кристина Мулярчик (обе - 400 м), Дарья Борисевич (1500 м), Алена Дубицкая (толкание ядра), Карина Демидик (прыжки в высоту), Ирина Жук (прыжки с шестом), Виолетта Скворцова, Ирина Васьковская (обе - тройной прыжок), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину).

На прошлом аналогичном форуме, который проходил в Глазго в 2019 году, белорусские легкоатлеты завоевали одно серебро и одну бронзу. Всего за период выступлений отдельной командой на их счету 24 медали (7-8-9).-0-