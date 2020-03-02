Стал известен состав сборной Беларуси на этап КМ по биатлону в Чехии

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав на седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет 5-8 марта в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Команду у мужчин представят Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников и Никита Лобастов. У девушек за награды форума поборются Ирина Кривко, Елена и Ирина Кручинкины, Анна Сола.

Стартуют соревнования 5 марта женским спринтом, 6 марта пройдет аналогичная гонка у мужчин. Эстафетами продолжатся состязания 7 марта. Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами.

Как сообщает чешское агентство СТК, из-за угрозы распространения коронавируса, состязания пройдут без зрителей на трибунах.-0-

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии может быть отменен из-за коронавируса Этап Кубка мира в Нове-Место должен пройти 5-8 марта. "Мы ожидаем, что на следующей неделе нас посетят более 100 тыс. человек, и мы должны принять это во внимание", - сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.