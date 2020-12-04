Стал известен состав сборной Беларуси на индивидуальный КМ-2020 по борьбе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав сборной Беларуси на индивидуальный Кубок мира - 2020 по борьбе, который в декабре примет Белград (Сербия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации борьбы.

В соревнованиях по вольной борьбе сделана ставка на Владислава Андреева (57 кг), Нюргуна Скрябина (65 кг), Дениса Соловья (70 кг), Азамата Нурикова (74 кг), Магомедхабиба Кадимагомедова (79 кг), Расула Тихаева (86 кг), Аркадия Погосяна (92 кг), Александра Гуштына (97 кг) и Дениса Хроменкова (125 кг).

В турнире по женской борьбе выступят Залина Сидакова (53 кг), Ирина Курочкина (55 кг), Евгения Андрейчикова (65 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).

В стартах по греко-римской борьбе выступят Максим Кажарский (60 кг), Сослан Дауров (63 кг), Павел Лях (77 кг), Радик Кулиев (82 кг), Кирилл Маскевич (87 кг) и Александр Грабовик (97 кг).

Состязания в Белграде (Сербия) должны были пройти в статусе чемпионата мира, однако в середине ноября руководством Международной федерации борьбы было принято решение о смене формата турнира на индивидуальный Кубок мира.-0-