Стал известен состав участниц теннисного турнира в Палермо

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы первого после перерыва женского теннисного турнира в итальянском Палермо объявили состав участниц, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В соревнованиях, которые должны пройти с 3 по 9 августа, выступит первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Кроме нее на открытые корты Country Time Club сицилийской столицы намерены выйти экс-первая ракетка планеты, второй номер мирового рейтинга румынка Симона Халеп, победительница прошлого турнира швейцарка Джил Тайхман (63-й номер рейтинга WTA), финалистка Кики Бертенс (7) из Нидерландов, хорватка Петра Мартич (15), казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (17), чешка Маркета Вондроушова (18), Мария Саккари (20) и другие известные спортсменки.
После финиша турнира в Палермо состоятся еще несколько турниров под эгидой WTA, а затем сильнейшие теннисистки планеты соберутся в Нью-Йорке, где с 31 августа по 13 сентября пройдет очередной турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США.
Мужчины до старта на US Open выступят на соревнованиях в Вашингтоне (14-21 августа) и Нью-Йорке (22-28 августа).-0-