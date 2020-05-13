Стали известны новые даты квалификации по пляжному волейболу к Играм в Токио

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация волейбола (FIVB) объявила новые сроки квалификации по пляжному волейболу к Олимпийским играм в Токио, которые из-за коронавируса перенесены на 2021 год, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт организации.

Олимпийская квалификация продлена до 13 июня 2021 года. Уже на следующий день будет составлен олимпийский рейтинг, в котором будут учтены 12 лучших результатов соискателей лицензий на Игры в Токио.

Первоначально датой завершения олимпийского отбора в пляжном волейболе было 14 июня 2020 года. Напомним, что белорусские мужские и женские пары успешно преодолели первый раунд розыгрыша Континентального кубка по пляжному волейболу, который дает шанс выхода на Олимпиаду. Вторая стадия розыгрыша трофея была намечена на 14-17 мая 2020 года, однако она отложена на год из-за пандемии коронавируса.-0-