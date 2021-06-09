9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители и призеры Кубка Беларуси по легкоатлетическим многоборьям в Бресте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В семиборье у женщин не было равных представительнице Гомельской области Яне Максимовой, которая заработала по итогам всех видов программы 5892 очка. Серебряная награда у еще одной представительницы Гомельской области Дианы Рабковой - 5548. Бронзовую медаль выиграла спортсменка из Гродненской области Маргарита Купченко - 3542.

В мужском десятиборье вне конкуренции был Максим Андралойть из команды Гродненской области, набравший 7446 очков. Второе место занял Егор Бакланов из Гомельской области - 6307. Замкнул трио сильнейших спортсменов также представитель Гомельской области Эдуард Михан - 5139.

В параллельно проводившемся юниорском первенстве страны по многоборьям были показаны следующие результаты. У юниорок в семиборье победу праздновала Александра Селицкая, выступающая за команду Могилевской области - 5103 очка. Серебряная медаль у брестчанки Кристины Волчок - 3919. Бронза у могилевской многоборки Дианы Прудниковой - 3763.

У юниоров в десятиборье золото выиграл Андрей Максимов из Гомельской области - 6569 очков. Серебро у спортсмена из Гродненской области Артема Червяковского - 6030. Бронза у Владислава Стрихара - 5966. Спортсмен дал зачет сразу двум дружинам - Брестской и Минской областей.-0-