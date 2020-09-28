Стали известны победители Кубка Беларуси - 2020 по каратэ в Минске

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победители Кубка Беларуси - 2020 среди мужчин и женщин по каратэ, который завершился в столичном спорткомплексе РГУОР, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У мужчин в разделе кумитэ победы на свой счет записали Олег Мелехин (60 кг), Дэвид Нгуен (69 кг), Глеб Сачковский (75 кг), Антон Исаков (84 кг) и Алексей Водчиц (свыше 84 кг). Среди тех, кто оспаривал награды в ката, не было равных Сергею Тарашкевичу.

В разделе кумитэ у женщин в своих весовых категориях почетный трофей достался Марии Кулинкович (50 кг), Ирине Шарыхиной (55 кг), Марии Азаровой (61 кг) и Марии Алексеевой (свыше 68 кг). В ката победу праздновала Мария Фурсова.

Турнир проходил сразу в нескольких возрастных категориях и собрал в Минске более 200 спортсменов из всех регионов Беларуси.

Каратэ дебютирует на Олимпиаде в Токио. Медали будут разыграны в двух разновидностях единоборства - кумитэ и ката. В разделе кумитэ своих обладателей найдут награды в весовых категориях 67 кг, 75 кг и свыше 75 кг (мужчины) и 55 кг, 61 кг и свыше 61 кг (женщины). В ката будут оспорены по одному комплекту медалей у мужчин и женщин. Право выступить на главных стартах четырехлетия в спорткомплексе "Ниппон Будокан" получат 80 обладателей лицензий.

24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19. Мультиспортивный форум пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-