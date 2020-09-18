Стали известны победительницы чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике в трех весовых категориях

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны победительницы чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике в трех категориях. Спортсменки состязались в весовых категориях 81 кг, 87 кг и свыше 87 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах спортсменок, чей вес 71 кг, победу праздновала Диана Минкова, опередившая в споре за золото Любовь Демидовец. Чемпионка покорила в двоеборье 212 кг (рывок 92 кг + толчок 120 кг). У серебряной медалистки - 203 кг (91+112).

В категории 87 кг первенствовала Инна Захарчук - 204 кг (91+113). Компанию на пьедестале ей составили Ксения Купа - 181 кг (75+106), выигравшая серебро, и Виктория Козловская, ставшая обладательницей бронзы, - 180 кг (82+98 кг).

В состязаниях спортсменок, чей вес свыше 87 кг, не знала равных Ксения Андрейковец - 202 кг (87+115). Вторая позиция в итоговом протоколе у Анны Иголко - 201 кг (90+111). Замкнула тройку медалисток Людмила Дорохова - 175 кг (80+95).

Завтра, 19 сентября, в РЦОП "Стайки" пройдет заключительный день соревнований. Спор за медали поведут спортсмены в весовых категориях 109 кг и свыше 109 кг. Из-за того, что международные турниры были отменены в связи с пандемией коронавируса, чемпионат Беларуси стал для отечественных мастеров "железных игр" ключевым стартом сезона.-0-