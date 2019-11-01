Стали известны соперницы белорусок в олимпийской квалификации по баскетболу 3х3

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 поспорит за право сыграть на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.

По итогам жеребьевки квалификации, состоявшейся сегодня в японской Уцуномии, белоруски попали в группу С вместе с командами Нидерландов, Венгрии, Эстонии и Шри-Ланки. Составы остальных отборочных квартетов:

А - Франция, США, Германия, Уругвай, Индонезия;

В - Австралия, Украина, Япония, Иран, Туркменистан;

D - Италия, Чехия, Швейцария, Китайский Тайбэй, Индия.

Отборочный турнир пройдет в апреле 2020 года в Индии. После завершения его группового этапа по две лучшие команды из четырех квартетов продолжат борьбу за три путевки на Олимпиаду в Токио. Без отбора в женском олимпийском турнире по баскетболу 3х3 выступят сборные Румынии, России, Монголии и Китая. Этот вид спорта впервые будет представлен в программе Олимпийских игр.-0-