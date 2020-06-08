8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стамбул будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Турции Хасан Арат, сообщает агентство Anadolu.

"Я считаю, что Турция не должна отказываться от своих амбиций провести Олимпиаду, - сказал Арат. - Стамбул должен стать городом-кандидатом на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, от этой цели нельзя отказываться. Турция успешно справилась с пандемией коронавируса, выполнила свои обещания по части инфраструктуры, которые были даны во время подготовки к Играм 2020 года. Дороги, метро, аэропорт - строительство всех объектов завершено. Стамбул готов и должен стать кандидатом, это решение принято на уровне государства", - подчеркнул Хасан Арат в беседе с турецкими журналистами.

Ранее турецкий мегаполис пять раз претендовал на проведение Олимпийских игр, был в числе основных претендентов на проведение Игр-2020. Однако 7 сентября 2013 года в Буэнос-Айресе, на своей 125-й сессии, МОК принял итоговое решение в пользу Токио.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, они пройдут с 23 июля по 8 августа.-0-