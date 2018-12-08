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Старался доказать, что реально совместить красивый футбол и результат - тренер ФК "Витебск"

Спорт 08.12.2018 | 12:22
Сергей Ясинский. Фото из архива ФК "Витебск"
Сергей Ясинский. Фото из архива ФК "Витебск"

Футбольный клуб "Витебск" в этом сезоне удивил своей хорошей игрой как болельщиков, так и соперников. Команда Сергея Ясинского финишировала четвертой в чемпионате Беларуси, уступив солигорскому "Шахтеру" и минскому "Динамо" только два и одно очко соответственно. Такого результата клуб не достигал с 1998 года. В разговоре с корреспондентом БЕЛТА главный тренер "северян" поделился впечатлениями от сезона, рассказал, на какие позиции планирует приобрести игроков и какие тренеры ему близки по игровой философии.

- Сергей Михайлович, как оцениваете сезон?

- В целом это очень успешный год, много побили клубных рекордов, но остановились в шаге от медалей. Анализируя игры сейчас, понимаешь, где могли этот шаг сделать, поэтому определенная горечь все равно осталась.

- Какая игра вашей команды в сезоне запомнилась больше всего?

- Безусловно, запомнилась игра с БАТЭ на "Борисов-Арене", потому что антураж был великолепным - качественное поле, большой стадион. Мы играли хорошо, выбрали правильную стратегию, но нам не хватило второго забитого мяча для полного счастья, так сказать. А если выбирать встречу по эмоциям, то это игра первого круга с солигорским "Шахтером", играли тогда на стадионе на синтетическом поле, и болельщиков так много не ходило. Мы забили победный мяч на последних секундах, что вызвало бурю эмоций. Для нас это было сверхъестественным, потому что не планировали в начале сезона на равных тягаться с "Шахтером" и не думали, что он будет нашим основным соперником в гонке за медали.

- С какими проблемами сталкивались на протяжении чемпионата? В частности, уход Ледесмы как-то повлиял на игру команды?

- Мы к этому были готовы, поэтому уход Ледесмы не стал проблемой, просто изменили стиль игры. Да, стали играть по-другому, в каких-то моментах что-то потеряли, но в других приобрели. Второй круг чемпионата прошли достаточно ровно, поэтому в плохую сторону уход бразильца не сказался.

- В сезоне-2017 болельщики и футбольные эксперты сетовали на то, что у "Витебска" слабая реализация голевых моментов. Довольны, как обстояли дела с этим показателем в сезоне-2018?

- В этом году у нас с реализацией было достаточно неплохо, но тут есть несколько важных моментов. Во-первых, каждый футболист в сезоне, пускай и чуть-чуть, но прибавил в уверенности в своих силах. Этот фактор сказывается в нужный момент, когда необходимо нанести удар по воротам, который станет результативным. Эта уверенность появляется после нескольких десятков успешно проведенных игр. Тот же Кирилл Вергейчик прошлый сезон провел надежно и результативно, установил личный рекорд. И в этом году ему было проще. Второй момент связан с тактическим компонентом игры. Я как-то подсчитал для примера одну игру. Мы тогда выиграли 4:1 и нанесли всего пять ударов в створ ворот. Но они были нанесены из пределов штрафной площади, мы били тогда, когда были уверены, что мяч может залететь в ворота. Не теряли его и не били с маловыгодных ситуаций. Сделали акцент на том, чтобы создавать такие моменты в непосредственной близости от ворот соперника.

- Как планируете проводить трансферную политику в межсезонье?

- Знаете, от добра добра не ищут. Дело в том, что не всех сможем игроков удержать, спрос на них высокий, но пытаться будем обязательно. На сегодняшний день есть интерес к некоторым футболистам, но нет конкретики по контрактам со стороны клубов. Надеюсь, потери будут минимальные. Работа в этом направлении ведется с профилактическим подходом: мы должны быть готовы к их уходу, но если останутся, то будем очень довольны. Но даже если никто не уйдет, то нам нужны будут один-два футболиста достаточно высокого уровня, чтобы могли прийти и сразу заиграть в основном составе. Найти будет трудно, мы не самый финансово состоятельный клуб в Беларуси, и будет много конкурентов, которые имеют больше возможностей, чтобы заполучить таких игроков. Тем не менее, будем искать, нам же удалось подписать Ненада Адамовича. Кроме того, глубину состава можем проектировать с учетом своих воспитанников, они есть и могут составить конкуренцию. Постепенно будем подводить их к играм в основном составе.

- На какие позиции собираетесь искать двух игроков?

- Скорее всего, одного - в середину поля, а второго - в линию атаки.

- А вы на следующий год контракт продлили?

- Да, я продлил на два года и рад, что востребован и приношу пользу в первую очередь родному городу.

- Как и где собираетесь провести межсезонье?

- Планируем организовать один сбор в Турции, там отличные условия. Кроме того, в это время в Турции можно найти хорошие спарринг-команды. Нам нужно учиться не просто играть и достойно выглядеть с БАТЭ, минским "Динамо", "Шахтером", но и обыгрывать их, чтобы претендовать на что-то большее, чем четвертое место. На это сделаю упор во время сборов. Также пройдет второй сбор, пока не знаю где. Это будет зависеть от финансирования.

- Есть мнение, что ФК "Витебск" - тренерская команда, Сергей Ясинский находит подход к каждому игроку. Согласны с этим суждением?

- Моя задача как тренера создать максимально комфортные условия пребывания футболиста в команде, а после этого потребовать полную самоотдачу на поле. Исходя из этого и действую. Есть очень простое профессиональное направление, когда в клубах платятся большие зарплаты и требуется максимальный результат. Если ты его не даешь, то берется другой футболист. Все завязано на деньгах. У нас по-другому. Комфортное пребывание включает больше, чем просто зарплата. Но материальный стимул никто не отменял, и благодаря городским властям последние годы есть стабильное финансирование, оно не космическое, но постоянное. Когда я пришел четыре года назад в клуб, то объявил девиз - жить по средствам. Мы сразу игрокам говорим о зарплатах, вовремя и честно их платим. Эта финансовая составляющая работает на своем фронте правильно, но этого мало. Важны и хорошие тренажерный зал, и раздевалка, и поля. У нас сейчас появились тренировочные поля, куда не стыдно привезти легионера из другой страны. Этот фактор важен, потому что футболисты на тренировках испытывают нагрузки не меньше, чем во время матча. Следующий аспект - сплоченность коллектива. Задача тренера подобрать хороший состав, чтобы все конфликты между игроками сразу же гасились, не было междусобойчиков, а ребята занимались своей профессией. На это уходит много времени и моего, и тренерского штаба. Потому что не все футболисты могут в открытую что-то сказать главному тренеру, предъявить претензии. Они это передают через моих ассистентов. Над психологической атмосферой в команде мы работаем вместе.

- В одном из интервью вы сказали, что раньше болели за "Манчестер Юнайтед", и когда главный тренер Алекс Фергюсон ушел, то перестали. Кто из наставников вам интересен по философии и стилю игры сегодня?

- Мне очень нравился Фергюсон тем, что он извлекал из футболистов все, что они умеют делать и отчего получают удовольствие. Из-за этого футбол "МЮ" в те времена был искрометный и живой. С одной стороны, игра была саморегулирующая, а с другой - рука тренера была видна. Хоть они не всегда выигрывали, но за их игрой смотреть было приятно. Еще очень нравится, как работает Юрген Клопп, он тоже в этом плане похож. Футбол не может быть схематичен, хотя в Германии так некоторые клубы пытаются работать, чтобы достичь результата. На мой взгляд, Клопп старается делать футбол приятным для игроков, они получают от него удовольствие. Мне такой подход нравится, и я пытаюсь его реализовать. Если футбол приносит удовольствие игрокам, то и зрителям будет интересно на это смотреть. Многие специалисты в Беларуси думают, что такой симбиоз невозможен. Но в этом сезоне я старался доказать, что реально совместить красивый футбол и результат.

- В Витебском центральном спорткомплексе открыли тренировочное поле с натуральным покрытием, площадки в школе ФК "Витебск", отремонтировали ее здание, в 2019 году собираются построить в городе футбольный манеж. Чего еще не хватает для развития спорта номер один в городе на Двине?

- Здесь логика простая: чтобы у нас был приток футболистов, должна работать школа. Основа ее труда - массовый футбол. Если для работы нашего клуба созданы комфортные условия, то для развития массового футбола сделано недостаточно, несмотря на улучшение базы в нашей школе. В городе мало хороших площадок, где ребятам можно играть. В мое детство играли во дворах, а сейчас там паркуются машины. Даже не припомню, чтобы где-то в последнее время появилось качественное поле или площадка во дворах. Поэтому у меня есть такой вариант: стелить покрытия на футбольных площадках школьных стадионов. Они единственные, где реально можно создать пригодную площадку для занятия футболом. Их можно не спеша застелить за 5-6 лет. Тогда дети, поиграв на них, приходили бы в спортшколу с какими-то навыками игры в футбол. Да, большинство из них не станут профессиональными игроками, но у них будет понимание и интерес к футболу, а потом они же пойдут на стадион и будут болеть за команду родного города.

- По поводу посещаемости матчей. ФК "Витебск" стал третьим в этом рейтинге за сезон - в среднем на игру приходило 3,36 тыс. человек. Выступление в этом сезоне приятно удивило всех и естественно, что ожидания в следующем году будут выше. Как будете добиваться результата в новом сезоне?

- Тут главное не уронить ту планку, которую подняли. Насколько это реально? Если сохраним состав и немного усилимся, то это по силам. Все будет зависеть от нашей подготовки - физической и моральной. В этом году нас никто всерьез не воспринимал, пока во втором круге не стали мозолить глаза главной тройке конкурентов за медали. Звучит банально, но чтобы добиться результата и стабильности, нужно много работать. Другого варианта нет.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

БЕЛТА.-0-

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