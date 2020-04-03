Старт женского чемпионата Беларуси по футболу намечен на 16 апреля

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола прошла жеребьевка женского чемпионата Беларуси 2020 года, старт которого намечен на 16 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионки, обладательницы Кубка и Суперкубка страны футболистки "Минска" в первом туре примут на своем поле могилевский "Днепр". Обладатель серебряных медалей прошлого первенства столичная "Зорка-БДУ" первый поединок проведет в гостях против воспитанниц Брестского областного центра олимпийского резерва, бронзовый призер гродненский "Неман" сыграет на выезде с футболистками "Бобруйчанки". Кроме того, столичная команда "Динамо-БГУФК" примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).

29-й по счету женский чемпионат Беларуси пройдет в 3 круга и продлится до 8 ноября, когда должны состояться заключительные поединки. Последние 7 лет чемпионом неизменно становился "Минск", а больше всего титулов у "Бобруйчанки", которая 12 раз завоевывала золотые медали. Кроме этих клубов чемпионками были футболистки витебского "Университета" (6 раз), могилевской "Надежды" (2) и брестской "Виктории" (1).

Тем временем стало известно, что тренировочный сбор женской национальной сборной Беларуси, намеченный на начало апреля, отменен в связи с решением УЕФА о переносе всех матчей континентальных турниров на неопределенный срок. Подопечные Юрия Малеева 14 апреля должны были провести в Минске очередной отборочный матч чемпионата Европы против команды Северной Ирландии. До этого в квалификационной группе С белорусская сборная уверенно победила в Борисове футболисток Фарерских островов - 6:0, а также проиграла командам Норвегии - 1:7 и Уэльса - 0:1. Положение команд в этой группе таково: Норвегия - 12 очков (4 матча), Уэльс - 8 (4), Беларусь - 3 (3), Северная Ирландия - 2 (4), Фарерские острова - 0 (3).-0-