Стартовала решающая стадия детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нескольких городах Беларуси стартует финальная стадия детско-юношеской волейбольной лиги "Мяч над сеткой" среди юношей и девушек 2005-2012 годов рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

В сезоне 2020/2021 в лиге приняли участие 80 команд изо всех регионов страны. Лучшие сразятся в 10 финалах в форматах "Финала четырех" или "Финала шести", которые пройдут в Минске, Витебске, Жлобине и Гродно.

Первыми 17 мая спор за награды повели девушки 2009 года рождения в столичном спорткомплексе РГУОР на ул.Филимонова. В "Финал шести" данной возрастной группы прошли дружины СДЮШОР ВК "Минск-1", СДЮШОР ВК "Минск-2", ОСДЮШОР им.Сапеги (Гродно), ЦФОР (Шклов), ДЮСШ (Лида) и ДЮСШ "Коммунальник" (Могилев). Завершится турнир 20 мая.

"Мяч над сеткой" помогает на ранних этапах находить талантливых волейболистов, а также дает детям бесценный соревновательный опыт. По сути, это детский вариант чемпионата страны со всеми атрибутами взрослого. Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация волейбола, Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма.-0-