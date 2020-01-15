Стартовало голосование болельщиков за лучшую идею талисмана хоккейного ЧМ-2021

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовало голосование за лучшую идею талисмана хоккейного чемпионата мира - 2021 по мнению болельщиков. Свой голос за понравившийся вариант можно отдать в официальных аккаунтах Федерации хоккея Беларуси в соцсетях. Набравшая наибольшее число голосов работа получит специальный приз зрительских симпатий. Такая информация содержится на официальном сайте ФХБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На конкурс идей талисмана было прислано более 100 заявок от представителей Беларуси и Латвии, причем свои варианты присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея. Из них были выбраны 32 работы, вошедшие в шорт-лист конкурса. Из их числа звездное жюри и определит главный символ предстоящего чемпионата. С белорусской стороны участие в выборе талисмана принимают один из руководителей минского "Динамо" Михаил Грабовский, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, резидент Comedy Club Андрей Скороход, солист группы "БИ-2" Шура, чемпион UFC Андрей Орловский, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, генеральный директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский и председатель ФХБ Геннадий Савилов.

Чемпионат мира по хоккею - 2021 пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая.-0-