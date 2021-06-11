Стефанос Циципас впервые пробился в финал "Ролан Гаррос"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческий теннисист Стефанос Циципас (5-й номер мирового рейтинга) стал первым финалистом мужского одиночного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном поединке Стефанос Циципас одолел в тяжелейшем пятисетовом поединке представителя Германии Александра Зверева (6) - 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 ч 40 мин. Стефанос Циципас впервые пробился в финал турниров серии "Большого шлема".

Во втором полуфинале первая ракетка планеты серб Новак Джокович встретится с третьим номером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем. Этот поединок станет повторением прошлого финала, в котором испанец выиграл в трех партиях - 6:0, 6:2, 7:5. Для Рафаэля Надаля этот титул стал 13-м на "Ролан Гаррос".

Завтра в решающем поединке женского одиночного разряда чешка Барбора Крейчикова (33-й номер рейтинга WTA) встретится с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (32). В полуфинале чешка одолела в трехсетовом поединке греческую теннисистку Марию Саккари (18) - 7:5, 4:6, 9:7. Анастасия Павлюченкова переиграла в двух партиях словенку Тамару Зиданшек (85) - 7:5, 6:3. Ранее на этом турнире россиянка выбила из борьбы двух белорусок - Арину Соболенко (4) и Викторию Азаренко (16). Обе финалистки впервые добрались до решающего поединка одиночного разряда "Ролан Гаррос". В прошлом году этот турнир впервые выиграла польская теннисистка Ига Свентек, победившая в финале представительницу США Софию Кенин - 6:4, 6:1.

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует в Париже 13 июня. В этом году призовой фонд "Ролан Гаррос" одиночных разрядов у мужчин и женщин составит по 34,3 млн евро. Победители заработают по 1,4 млн евро.-0-