Стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2019 году стали 253 атлета и тренера

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете Беларуси состоялась церемония вручения свидетельств 253 перспективным спортсменам и тренерам, которые определены центральным советом республиканского государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" для получения именных стипендий в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды

Во время церемонии

Среди 209 спортсменов, вошедших в список, 161 призер крупнейших международных соревнований. Из них 67 атлетов стали стипендиатами второй год подряд.

Наибольших успехов на международных соревнованиях добились Эдуард Зезюлин (тяжелая атлетика), завоевавший чемпионство Европы среди юниоров, дзюдоист Артем Колосов, на его счету две золотые награды Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Самым юным стипендиатом стала восьмилетняя чемпионка мира и Европы по шахматам в своей возрастной категории Екатерина Зубковская. Всего в числе стипендиатов Президентского клуба представители 35 видов спорта.

Обращаясь к спортсменам, председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко отметил высокие результаты белорусских атлетов на международных соревнованиях и пожелал не останавливаться на достигнутом. "Я рад, что страна богата талантами. Наши спортсмены регулярно поднимаются на пьедесталы международных соревнований. Пусть ваши достижения в дальнейшем станут не только результатом вашего труда, но и нашей совместной работы. Главное, чтобы нынешние успехи не стали вершиной, а явились отправной точкой в карьере", - сказал он.

Дмитрий Лукашенко

В церемонии вручения именных стипендий приняли участие первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач.

Средний размер выплачиваемой стипендии спортсменам составит Br7487 в год, тренерам - Br8 тыс. в год.

Стипендии Президентского спортивного клуба будут выплачиваться атлетам и тренерам на протяжении всего 2019 года и помогут в подготовке к следующим крупным стартам талантливых белорусских спортсменов.-0-

Фото Оксаны Манчук