12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная "Юность" крупно обыграла "Могилев" в матче чемпионата Беларуси по хоккею. Матч в Ледовом дворце спорта в Могилеве завершился в пользу гостей со счетом 7:2 (2:0, 3:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Весомый вклад в успех столичной дружины внес форвард "Юности" Денис Мингалеев, который отличился трижды. Первое взятие ворот нападающим случилось на седьмой минуте поединка, когда его дружина играла в меньшинстве. Еще по разу Денис Мингалеев забрасывал во втором и третьем периодах матча. Кроме того, взятиями ворот у гостей отметились Евгений Ковыршин, Иван Дроздов, Валентин Демченко и Всеволод Кашкар. У "львов" отличились Егор Егоров и Виталий Вальков.

Что касается остальных результатов тура, то в Молодечно местное "Динамо" крупно уступило жлобинскому "Металлургу" - 2:7 (1:0, 0:2, 1:5), а солигорский "Шахтер" с трудом обыграл в овертайме оршанский "Локомотив"- 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).-0-