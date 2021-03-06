Столичный "Торнадо" выиграл "Золотую шайбу" в старшей возрастной группе дивизиона А

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Заводского района столицы "Торнадо" стала победителем финального турнира "Золотая шайба" в старшей возрастной группе в дивизионе А. Соревнования с 3 по 6 марта проходили в Минске на льду "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

За победу сражались хоккейные дружины, в чьих регионах есть крытые ледовые площадки. Гродненскую область представила команда "Принеманские ястребы" (Октябрьский район, Гродно), Гомельскую - "Металлург-Жлобин" из Жлобинского района. Честь Витебской области защищали "Северные рыси" (Витебск), Могилевской - "Мираж" (Горки). За Минскую область выступили юные хоккеисты "Шахтера-Солигорска". Брестская область, хозяйка турнира, делегировала на соревнования команду "Атлант" из Кобринского района.

Участники были разделены на две подгруппы, в которых прошли поединки по схеме "каждый с каждым". Лучшими дружинами в своих квартетах стали игроки столичных "Торнадо" и "Партизана". Они и встретились в решающем матче. Победу одержали хоккеисты Заводского района Минска, одолевшие соперников со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

Финал получился зрелищным. Первыми открыли счет хоккеисты "Партизана". Точным броском отметился Станислав Бобров. Их соперники отыгрались под занавес первого периода благодаря голу Станислава Жилянина.

Во второй трети поединка Станислав Бобров вновь вывел команду вперед, оформив голевой дубль. Игроки "Торнадо" устроили осаду ворот конкурентов, которые перешли на игру вторым номером, опасно контратакуя. Однако до перерыва счет не изменился.

В третьем периоде обе дружины могли не раз огорчить соперников, но в итоге Станислав Жилянин сначала сравнял счет, а затем за 18 секунд до конца матча вывел "Торнадо" вперед.

Дружина Заводского района столицы празднует победу в турнире второй год подряд.

Что касается остальных поединков финального дня турнира, то в противоборстве за седьмое место "Мираж" обыграл "Северных рысей" - 5:4 (1:2, 0:1, 4:1). Пятое место занял "Шахтер-Солигорск", заставивший капитулировать "Атлант", - 3:2 (1:0, 0:2, 2:0). В споре за третью позицию в итоговом протоколе "Принеманские ястребы" были вынуждены признать превосходство "Металлурга-Жлобина" - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

Финал "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона А пройдет в Бобруйске с 10 по 13 марта, а финалы в дивизионе Б - в Минске ("Чижовка-Арена") с 18 по 20 марта (старшая возрастная группа) и с 25 по 27 марта (младшая возрастная группа).

Организаторы соревнований - Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-