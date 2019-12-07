"Столица" вышла в 1/4 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская "Столица" стала последним участником четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке 1/8 финала со светлогорским ЦКК чемпионы Беларуси выиграли со счетом 4:2. Теперь в двухматчевой дуэли за выход в полуфинал "Столица" встретится с брестским клубом "Меркурий-ГТК".

Составы остальных пар 1/4 финала:

"Витэн" (Орша) - "Дорожник" (Минск),

"БЧ" (Гомель) - "Охрана-Динамо" (Минск),

ВРЗ (Гомель) - "Динамо-БНТУ" (Минск).

Матчи за выход в полуфинал пройдут 12-18 декабря.-0-