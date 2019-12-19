Студенческая сборная БГУ стала победителем Кубка Беларуси по шашкам

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческая сборная Белорусского государственного университета стала абсолютным победителем Кубка Беларуси по шашкам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

В состав команды вошли третьекурсница биологического факультета Александра Спирина, второкурсник Алексей Валюк и первокурсник Юрий Тимонович факультета радиофизики и компьютерных технологий, четверокурсник и первокурсница факультета международных отношений Владислав Валюк и Яна Якубович. Ребята выступили в двух видах соревнований: шашки-64 и шашки-100. Тренер команды - Андрей Валюк.

Второе место завоевала сборная БГУФК, а бронзовыми призерами стали шашисты из Могилевского региона.

Турнир проходил с 14 по 17 декабря на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по шахматам и шашкам в Минске. К слову, в сентябре студентам БГУ Яне Якубович и Владиславу Валюку было присвоено звание международного гроссмейстера по шашкам. На данный момент обладателями этого титула по шашкам-64 являются только 10 спортсменов Беларуси.-0-