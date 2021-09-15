15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент БГУ стал чемпионом по тайскому боксу на I Играх стран СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Четверокурсник факультета международных отношений Федор Колтун выступал в составе национальной сборной в весовой категории свыше 91 кг. Первое место спортсмен отвоевал у боксера Владимира Антонова из Казахстана.

Всего на счету белорусов в этом виде программы 13 медалей и второе командное место.

Почетным гостем чемпионата стал генеральный секретарь Международной федерации любительского тайского бокса IFMA, вице-президент Всемирного совета тайского бокса WMC Стефан Фокс.

Соревнования завершились 8 сентября на ринге спортивного комплекса "Тулпар" в Казани (Республика Татарстан, Россия).

I Игры стран СНГ прошли в столице Республики Татарстан (Российская Федерация) в период с 4 по 11 сентября. В Казань приехали более 1000 спортсменов из девяти стран СНГ (Беларусь, Россия, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Молдова, Казахстан, Таджикистан).

Игры проводились по 16 видам спорта. Всего спортсмены разыграли 181 комплект наград. На соревнованиях работали более 400 судей и рефери, а также более 1000 волонтеров. В общем медальном зачете Беларусь заняла пятое место.

Организаторами I Игр стран СНГ выступили Министерство спорта России, правительство Республики Татарстан и Совет глав правительств СНГ.-0-