Свентек и Коллинз стали полуфиналистками Australian Open

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Австралии по теннису определились все участницы полуфинальной стадии женского одиночного разряда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прошедшей ночью польская теннисистка Ига Свентек (9-й номер мирового рейтинга) обыграла в трехчасовом четвертьфинальном поединке эстонку Каю Канепи (115), которая до этого выбила из турнира вторую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко, - 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. Завтра в полуфинале соперницей польки будет американская теннисистка Даниэль Коллинз (30), победившая француженку Ализе Корне (61) - 7:5, 6:1. Во втором полуфинальном матче лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти встретится с американкой Мэдисон Киз (51).

В мужском одиночном разряде первые полуфиналисты стали известны вчера. Испанец Рафаэль Надаль (5) одолел в пятисетовом матче представителя Канады Дениса Шаповалова (14), а итальянец Маттео Берреттини (7) взял верх над французским теннисистом Гаэлем Монфисом (20). Сегодня грек Стефанос Циципас (4) встречается с итальянцем Янником Синнером (10), а соперником россиянина Даниила Медведева (2) будет канадский теннисист Оже-Альясим Феликс (9).

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на кортах "Мельбурн-Парка" 30 января.-0-