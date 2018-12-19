Талисман Лесик приобрел билеты на церемонию открытия II Европейских игр

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лисенок Лесик стал одним из первых обладателей бумажных билетов на II Европейские игры, передает корреспондент БЕЛТА.

Талисман игр приобрел сегодня квитки на церемонию открытия мультиспортивного события, которое состоится 21 июня 2019 года на минском стадионе "Динамо".

Билеты отличаются оригинальным дизайном и разными степенями защиты. Как отметил начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда, в современном мире более популярны онлайн-продажи, но билеты на предстоящие старты можно будет приобрести и в кассах "Тикетпро" по всей Беларуси.

Билеты

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-

Максим Кошкалда

Фото Егора Павлющика