"Тамбов" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аутсайдеры чемпионата России футболисты "Тамбова" потерпели четвертое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня тамбовская команда проиграла на выезде "Сочи" со счетом 0:5. Белорусский полузащитник "Тамбова" Дмитрий Герман отыграл весь матч.
В другом сегодняшнем матче подмосковные "Химки" победили в Казани местный "Рубин" - 3:1.
Результаты остальных игр 23-го тура: "Ротор" (Волгоград) - "Ростов" - 0:4, "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) - 2:0, ЦСКА (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2:3, "Уфа" - "Локомотив" (Москва) - 0:1, "Спартак" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 5:1, "Краснодар" - "Динамо" (Москва) - 2:3.
Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 48 очков, "Спартак" - 44, ЦСКА - 40, "Локомотив" - 40, "Сочи" - 40, "Динамо" - 39. Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Уфы".
Бомбардирскую гонку возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 13 мячей.
Следующие встречи российского чемпионата пройдут 3-5 апреля.-0-